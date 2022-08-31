Japonya, Çin ve Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler geliştirecek

Pekin ile Moskova'nın diyaloğuna işaret eden Savunma Bakanlığı, seri füze üretimi için finansman talebinde bulundu.

Tokyo yönetimi, seyir füzesi ve yüksek hızlı balistik füze geliştirmek için harekete geçti.

Japonya, Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere karşı askeri genişlemenin bir parçası olarak daha uzak hedefleri vurma yeteneğine sahip olmak istiyor.

Çin ve Rusya'ya karşı füze hamlesi

Uzun menzilli füzeler geliştirme planı, Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçe talebi sırasında açıklandı.

Bakanlık, bütçe talebinde, "Çin, statükoyu tek taraflı olarak değiştirmek için güç kullanma tehdidinde bulunmaya devam ederek, Rusya ile ittifakını derinleştiriyor." dedi.

"Güç kullanımından vazgeçmediler"

Açıklamada, "Ayrıca, sözde askeri tatbikatlarla Tayvan çevresinde baskı uyguluyor. Tayvan'ı Çin'in geri kalanıyla birleştirmenin bir yolu olarak askeri güç kullanımından vazgeçmedi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Japonya hükümeti, Kuzey Kore'yi de "tehdit" olarak nitelendirdi.

Füzelerin seri üretimiyle ilgili finansman talebi

Bütçe talebi, gemileri vurmak için karadan fırlatılan seyir füzelerinin yanı sıra yüksek hızlı balistik füzelerin seri üretimine yönelik finansmanı içeriyor.

Bakanlık, hipersonik savaş başlıkları da dahil olmak üzere diğer ekipmanları geliştirmek için de bütçe sağlamanın peşinde.