Petrol
94.55
-3.36%
Euro
18.1487
-0.34%
Dolar
18.1882
-0.07%
Altın
1.001
-0.59%
Borsa
3176
0.34%
Bitcoin
371.953
-0.80%
BTXN Coin
4.20
-0.70%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Japonya, Çin ve Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler geliştirecek

    Pekin ile Moskova'nın diyaloğuna işaret eden Savunma Bakanlığı, seri füze üretimi için finansman talebinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya, Çin ve Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeler geliştirecek

    Tokyo yönetimi, seyir füzesi ve yüksek hızlı balistik füze geliştirmek için harekete geçti.

    Japonya, Çin ve Rusya'dan gelen tehditlere karşı askeri genişlemenin bir parçası olarak daha uzak hedefleri vurma yeteneğine sahip olmak istiyor.

    Çin ve Rusya'ya karşı füze hamlesi

    Uzun menzilli füzeler geliştirme planı, Savunma Bakanlığı'nın yıllık bütçe talebi sırasında açıklandı.

    Bakanlık, bütçe talebinde, "Çin, statükoyu tek taraflı olarak değiştirmek için güç kullanma tehdidinde bulunmaya devam ederek, Rusya ile ittifakını derinleştiriyor." dedi.

    "Güç kullanımından vazgeçmediler"

    Açıklamada, "Ayrıca, sözde askeri tatbikatlarla Tayvan çevresinde baskı uyguluyor. Tayvan'ı Çin'in geri kalanıyla birleştirmenin bir yolu olarak askeri güç kullanımından vazgeçmedi." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan Japonya hükümeti, Kuzey Kore'yi de "tehdit" olarak nitelendirdi.

    Füzelerin seri üretimiyle ilgili finansman talebi

    Bütçe talebi, gemileri vurmak için karadan fırlatılan seyir füzelerinin yanı sıra yüksek hızlı balistik füzelerin seri üretimine yönelik finansmanı içeriyor.

    Bakanlık, hipersonik savaş başlıkları da dahil olmak üzere diğer ekipmanları geliştirmek için de bütçe sağlamanın peşinde.

    Japonya, Çin ve Rusya ya karşı uzun menzilli füzeler geliştirecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Esenler'de düğün magandaları çocukların yanında havaya sıktı
    3. Sayfa

    Esenler'de düğün magandaları çocukların yanında havaya sıktı

    Kartal'da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu
    Gündem

    Kartal'da klasik arabalardan 30 Ağustos konvoyu

    Görüş Bildir