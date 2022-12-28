Japonya, Çin'e karşı güdümlü füze yerleştirecek

Asya'da suların yeniden ısındığı dönemde Japonya'dan füze sistemleri konusunda hamle geldi.

ABD ile Çin arasında Tayvan gerilimi yükselmeye devam ediyor.

Tayvan, Çin'in 71 hava aracı ve 7 gemisinin ada çevresinde uçtuğunu söyledi.

Pekin'in tehdit olarak tanımlandığı Tayvan'da ise zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıkarılması kararlaştırılırken, bir hamle de Washington'ın müttefiki Japonya'dan geldi.

Güdümlü füze hamlesi

Japon hükümeti, Tayvan'a 110 kilometre mesafedeki Yonaguni Adası'na karadan havaya güdümlü füze birimleri yerleştirecek.

Çin'in artan bölgesel nüfuzu ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze faaliyetleri gerekçesiyle Japonya ulusal savunmasını güçlendirmeye hazırlanıyor.

Adaya füze sistemleri yerleştirecekler

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aoki Takeşi, ana karaya uzak adaların savunulması için ülkesinin, askeri kapasitesini güçlendireceğini söyledi. Aoki, söz konusu adaya füze sistemleri yerleştireceklerine dair gelişmeyi paylaştı.

Tayvan Boğazı'nda Çin'e karşı hamle

Ulusal basında da Çin'in Tayvan Boğazı'nda artırdığı nüfuzu nedeniyle, Japonya'nın ada üzerine füze birimleri konuşlandırmayı tercih ettiğine dikkati çekildi.

AA'nın haberine göre, Japon ana karasının en güneybatısındaki idari bölge olarak bilinen Yonaguni, "Nansei Adaları" olarak tanınan takımadaların batısında yer alıyor.