Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak

Tokyo yönetimi, Tayvan gerilimi karşısında savunma alanında kurduğu ortaklıkları genişletiyor.

Hint-Pasifik'te ABD ile iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni bir adım atılacak.

Japonya ve İngiltere, aralık ayında, iş birliği kapsamında "büyük bir savunma anlaşması" imzalamaya hazırlanıyor.

Anlaşmanın "Çin'den gelen artan tehdide karşı caydırıcılığı artırmayı" da hedeflediği belirtiliyor.

Japonya ile İngiltere'den askeri ortaklık

Görüşmeleri bilen iki kaynağa göre, ülkeler Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalayacaklar.

Financial Times'in haberine göre, anlaşma, ocak ayında Avustralya ile Japonya arasında varılan benzer bir mutabakatın ardından geliyor.

Savaş olasılığına hazırlık

Japonya'nın hamleleriyle ilgili olarak, "Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığına hazırlanmak için müttefikleri ve ortaklarıyla daha derin savunma bağları kuruyor." denildi.

Ortak tatbikatlar ve lojistik anlaşma kapsamında

Söz konusu anlaşma, ülkeler arasında ortak tatbikatlar ve lojistik iş birliğini kolaylaştıracak.

Ayrıca, birliklerin birbirlerinin ülkelerine konuşlandırılmasına dair bürokrasiyi kolaylaştırmak için yasal çerçeve oluşturulacak.