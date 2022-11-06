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    Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak

    Tokyo yönetimi, Tayvan gerilimi karşısında savunma alanında kurduğu ortaklıkları genişletiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 09:46
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    Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak

    Hint-Pasifik'te ABD ile iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yeni bir adım atılacak.

    Japonya ve İngiltere, aralık ayında, iş birliği kapsamında "büyük bir savunma anlaşması" imzalamaya hazırlanıyor.

    Anlaşmanın "Çin'den gelen artan tehdide karşı caydırıcılığı artırmayı" da hedeflediği belirtiliyor.

    Japonya ile İngiltere'den askeri ortaklık

    Görüşmeleri bilen iki kaynağa göre, ülkeler Karşılıklı Erişim Anlaşması (RAA) imzalayacaklar.

    Financial Times'in haberine göre, anlaşma, ocak ayında Avustralya ile Japonya arasında varılan benzer bir mutabakatın ardından geliyor.

    Savaş olasılığına hazırlık

    Japonya'nın hamleleriyle ilgili olarak, "Çin ile Tayvan arasında savaş olasılığına hazırlanmak için müttefikleri ve ortaklarıyla daha derin savunma bağları kuruyor." denildi.

    Ortak tatbikatlar ve lojistik anlaşma kapsamında

    Söz konusu anlaşma, ülkeler arasında ortak tatbikatlar ve lojistik iş birliğini kolaylaştıracak.

    Ayrıca, birliklerin birbirlerinin ülkelerine konuşlandırılmasına dair bürokrasiyi kolaylaştırmak için yasal çerçeve oluşturulacak.

    Japonya, İngiltere ile askeri anlaşma imzalayacak #1


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