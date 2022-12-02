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- Japonya, İngiltere ve İtalya, ortak savaş uçağı projesini açıklayacak
Japonya, İngiltere ve İtalya, ortak savaş uçağı projesini açıklayacak
- 02.12.2022 - 09:52
- Güncelleme : 02.12.2022 - 10:17
Üç ülke, ortak savaş uçağı üretimi konusunda adım atmaya hazırlanıyor.
Reuters, Japonya, İngiltere ve İtalya'nın, ortaklaşa yeni jet avcı uçağı geliştirmek için önümüzdeki hafta başlarında bir anlaşma ilan edeceklerini yazdı.
Ortak savaş uçağı projesi
Konuyla ilgili iki kaynağa işaret edilen haberde, "Tokyo ve Londra için, daha yakın savunma bağlarının doruk noktasını temsil ediyor. Bu da İngiltere'ye Asya'da daha büyük bir güvenlik rolü veriyor." denildi.
İngiliz liderliğindeki Tempest savaş uçağı projesini Japonya'nın F-X savaş uçağı programıyla birleştirme çabası ilk kez temmuz ayında ortaya çıkmıştı.
Japonya için bir ilk
Japonya, büyük bir savunma teçhizatı projesinde ABD dışındaki ülkelerle ilk kez iş birliği yapacak.
Kaynaklar, ortak savaş uçağı üretimi ilanının, Japonya'nın aralık ayı ortalarında yeni ulusal güvenlik stratejisi ve askeri satın alma planı yayınlamasından önce yapılacağına dikkati çekti.