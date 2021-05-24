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    Japonya koronavirüs nedeniyle uyguladığı OHAL'in süresini uzatmayı planlıyor

    Koronavirüs vakalarının trendinin yükselişe geçtiği Japonya'da sağlık şartlarının normalleşmesi için bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'ın süresini uzatmayı planlıyor.
    • AA
    • 24.05.2021 - 08:26
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    Japonya koronavirüs nedeniyle uyguladığı OHAL'in süresini uzatmayı planlıyor

    Japonya, koronavirüs nedeniyle uyguladığı olağanüstü halin süresini uzatmayı planlıyor.

    Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, ülke genelinde artış trendi devam eden koronavirüs vakalarına değinerek, sağlık şartlarını normalleştirilmesi için Bazı eyaletlerde uygulanan OHAL'in belli bir süre uzatılmasının yakın zamanda ele alacağını belirtti.

    OHAL 20 HAZİRAN’A KADAR UZAYABİLİR

    Kato, sağlık altyapısı, vaka oranı ve yatak kapasitelerinin değerlendirilmesi sonrası olumlu yönde karar çıkması halinde OHAL'i 20 Haziran'a kadar uzatacaklarını söyledi.

    VAKA SAYISI KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

    Tokyo Valisi Koike Yuriko, vaka sayısının önceki haftaya göre kısmen düştüğünü ancak kontrol altına alınamadığını belirtti.

    Ülkede, halihazırda başkent Tokyo dahil 10 eyalette OHAL uygulanıyor. OHAL 9 eyalette 31 Mayıs'ta, Okinawa Adası'nda ise 20 Haziran'da sona erecek.

    Japonya koronavirüs nedeniyle uyguladığı OHAL in süresini uzatmayı planlıyor #1

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