Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

Japon'ya, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin Japonya toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Japon'ya'dan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerine dair yeni bir açıklama geldi.

Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin Japonya toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

Japonya vatandaşlarını uyardı

Japonya'da Miyagi, Yamagate ve Niigata vilayetlerinde yaşayanlara tahliye uyarıları gönderilerek evlerinde kalmaları istendi.

Güney Kore'de Seul ordusu ise, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan balistik füze' ateşlediğini söyledi.

Güney Kore: Füze uzun menzilli olabilir

Seul'ün Genelkurmay Başkanları, ne tür bir füzenin ateşlendiğini veya silahın ne kadar uzağa uçtuğunu henüz doğrulayamadı.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, füzenin uzun menzilli olabileceğini öne sürdü.