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    Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

    Japon'ya, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin Japonya toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 02:38
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 02:54
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    Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

    Japon'ya'dan Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerine dair yeni bir açıklama geldi.

    Kuzey Kore'nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu'na düştü

    Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzenin Japonya toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

    Japonya vatandaşlarını uyardı

    Japonya'da Miyagi, Yamagate ve Niigata vilayetlerinde yaşayanlara tahliye uyarıları gönderilerek evlerinde kalmaları istendi.

    Güney Kore'de Seul ordusu ise, Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan balistik füze' ateşlediğini söyledi.

    Güney Kore: Füze uzun menzilli olabilir

    Seul'ün Genelkurmay Başkanları, ne tür bir füzenin ateşlendiğini veya silahın ne kadar uzağa uçtuğunu henüz doğrulayamadı.

    Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, füzenin uzun menzilli olabileceğini öne sürdü.

    Japonya: Kuzey Kore nin fırlattığı füze Pasifik Okyanusu na düştü #1


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