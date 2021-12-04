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    Japonya Myanmar hakkında Endonezya ile anlaştı

    Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Şubat 2021'deki darbe girişimi olan Myanmar'daki süreci bundan sonra beraber yönetmek konusunda anlaştıklarını açıkladı.
    • AA
    • 04.12.2021 - 07:43
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    Japonya Myanmar hakkında Endonezya ile anlaştı

    Japonya ve Endonezya arasında Myanmar hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

    İki ülke, Şubat 2021'deki darbe sonrası Myanmar'daki sürece yönelik beraber çalışılması mutabakatına vardı.

    BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

    Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

    Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ikili, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) önemini vurguladı.

    BERABER ÇALIŞILMASI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

    Şubat ayındaki darbe sonrası Myanmar'daki sürece yönelik beraber çalışılması mutabakatına varan iki bakan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar Özel Temsilcisi Erywan Yusuf'un ilk fırsatta Myanmar'ı ziyaret etmesinin önemine işaret etti.

    İki bakan altyapı, insan kaynakları ve koronavirüs önlemleri kapsamlı iş birliklerini de ele aldı.

    Japonya Myanmar hakkında Endonezya ile anlaştı #1

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