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- Japonya Myanmar hakkında Endonezya ile anlaştı
Japonya Myanmar hakkında Endonezya ile anlaştı
- AA
- 04.12.2021 - 07:43
Japonya ve Endonezya arasında Myanmar hakkında yeni gelişmeler yaşandı.
İki ülke, Şubat 2021'deki darbe sonrası Myanmar'daki sürece yönelik beraber çalışılması mutabakatına vardı.
BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI
Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüşen Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ikili, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) önemini vurguladı.
BERABER ÇALIŞILMASI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI
Şubat ayındaki darbe sonrası Myanmar'daki sürece yönelik beraber çalışılması mutabakatına varan iki bakan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Myanmar Özel Temsilcisi Erywan Yusuf'un ilk fırsatta Myanmar'ı ziyaret etmesinin önemine işaret etti.
İki bakan altyapı, insan kaynakları ve koronavirüs önlemleri kapsamlı iş birliklerini de ele aldı.