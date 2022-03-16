Japonya Tohoku'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 7.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde, 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarındaki deprem yerel saatle 23.36'da yaşandı.

Depremin derinliği ise 60 kilometre olarak hesaplandı.

TSUNAMİ UYARISI

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.