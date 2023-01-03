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- Japonya, Tokyo nüfusunu azaltmak için çocuk başına para teklif ediyor
Japonya, Tokyo nüfusunu azaltmak için çocuk başına para teklif ediyor
- Haber Merkezi
- 03.01.2023 - 09:06
- Güncelleme : 03.01.2023 - 09:29
Japon hükümeti, başkent Tokyo'nun nüfusunu azaltmanın yollarını arıyor.
2022'nin başında 48 bin 600 azalışla 14 milyonun altına düşen nüfusa rağmen geri adım atılmadı.
Çocuk başına 7 bin 700 dolar teklifi
Diğer bölgelerdeki nüfus düşüşünü tersine çevirmek isteyen hükümet, Tokyo'dan taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon yen (7 bin 700 dolar) teklif ediyor.
Japon medyasına göre, daha önce 300 bin yen olan yer değiştirme ücreti 1 milyon yene çıkarılacak ve uygulama nisan ayından itibaren devreye alınacak.
Moda olmayan yerlere göç etmeye teşvik
Tokyo'nun nüfusu geçen yıl ilk kez düşüş trendine girse de politikacılar, şehrin nüfus yoğunluğunu azaltmak için daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyor.
İnsanlar, ülkenin "moda olmayan" bölgelerinde yeni hayatlar kurmaya teşvik ediliyor.
Gençler, büyük şehirlere ilgi gösteriyor
Söz konusu bölgeler, yaşlanan, azalan nüfus ve gençlerin Tokyo, Osaka ve diğer büyük şehirlere göç etmesinden etkilenmiş durumda.
Guardian'ın aktardığına göre, yardımlardan yararlanmak için, ailelerin "büyük Tokyo" olarak anılan bölgenin dışına taşınması gerekiyor.