Japonya, Tokyo nüfusunu azaltmak için çocuk başına para teklif ediyor

Japonya, Tokyo nüfusunu azaltmak için çocuk başına para teklif ediyor

Başkentteki nüfus yoğunluğunu düşürmek isteyen hükümet, maddi seçeneği uygulamaya hazırlanıyor. Tokyo sakinlerinin, moda olmayan yerlere göç ettirilmesi hedefleniyor.

Japon hükümeti, başkent Tokyo'nun nüfusunu azaltmanın yollarını arıyor.

2022'nin başında 48 bin 600 azalışla 14 milyonun altına düşen nüfusa rağmen geri adım atılmadı.

Çocuk başına 7 bin 700 dolar teklifi

Diğer bölgelerdeki nüfus düşüşünü tersine çevirmek isteyen hükümet, Tokyo'dan taşınan ailelere çocuk başına 1 milyon yen (7 bin 700 dolar) teklif ediyor.

Japon medyasına göre, daha önce 300 bin yen olan yer değiştirme ücreti 1 milyon yene çıkarılacak ve uygulama nisan ayından itibaren devreye alınacak.

Moda olmayan yerlere göç etmeye teşvik

Tokyo'nun nüfusu geçen yıl ilk kez düşüş trendine girse de politikacılar, şehrin nüfus yoğunluğunu azaltmak için daha fazlasının yapılması gerektiğine inanıyor.

İnsanlar, ülkenin "moda olmayan" bölgelerinde yeni hayatlar kurmaya teşvik ediliyor.

Gençler, büyük şehirlere ilgi gösteriyor

Söz konusu bölgeler, yaşlanan, azalan nüfus ve gençlerin Tokyo, Osaka ve diğer büyük şehirlere göç etmesinden etkilenmiş durumda.

Guardian'ın aktardığına göre, yardımlardan yararlanmak için, ailelerin "büyük Tokyo" olarak anılan bölgenin dışına taşınması gerekiyor.