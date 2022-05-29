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    Japonya Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık yardım yapacak

    Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım yapılması kararı geldi.
    • 29.05.2022 - 07:42
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 07:43
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    Japonya Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık yardım yapacak

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle birçok ülke Ukrayna'ya milyonlarca dolar yardım gerçekleştirdi.

    Kişida Fumio hükümeti, Ukrayna'ya insani yardımların artırılması çağrıları sonrası, yeni yardım kararı aldı.

    1,7 milyon dolarlık acil insani yardım

    Bu doğrultuda 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.

    Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

    Japonya Ukrayna ya 1,7 milyon dolarlık yardım yapacak #1

    8 milyondan fazla kişi yerinden edildi

    Rus saldırıları sonrası, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ukrayna içinde şimdiye kadar 8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

    AA'nın haberine göre, Göç Hizmetleri Ajansı verilerine Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 1055'e yükseldi.

    Japonya Ukrayna ya 1,7 milyon dolarlık yardım yapacak #2


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