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    Japonya, Ukrayna'ya 2,1 milyon dolar destek sağlayacak

    Nükleer santrallerin güvenliği konusundaki destek, ekipman tedariki ve uzmanlarının bölgeye gönderilmesini kapsıyor.
    • 20.05.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:25
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    Japonya, Ukrayna'ya 2,1 milyon dolar destek sağlayacak

    Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki nükleer santrallerin durumu endişeyle takip ediliyor.

    Santrallerin hedef alınması durumunda, geçmişte yaşanan felaketlere benzer durumların ortaya çıkabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

    Japonya'dan nükleer güvenlik desteği

    Bu kapsamda Japon hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerine destekte bulunmaya karar verdi.

    UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tokyo ziyareti sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile görüştü.

    2,1 milyon dolar taahhüt ettiler

    Grossi ve Hayaşi, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki nükleer güç santrallerinin güvenliğinin sağlanmasında iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

    Bakan Hayaşi, bu kapsamda ülkesinin, UAEA'nın Ukrayna'daki nükleer santrallerinin güvenliğine yönelik faaliyetlerini desteklemek için 2,1 milyon dolar taahhüt ettiğini duyurdu.

    Japonya, Ukrayna ya 2,1 milyon dolar destek sağlayacak #1

    Desteğin kapsamı

    AA'nın haberine göre, Japonya'nın UAEA'ya mali desteği, ajansın gerekli ekipman tedariki ile uzmanlarının bölgeye gönderilmesini kapsayacak.

    Grossi, Japonya ziyareti kapsamında, kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi nükleer güç santralinde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize boşaltılması planının son durumunu da incelemişti.


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