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    Japonya, Ukrayna'ya enkaz ve mayın temizleme yardımı

    Japon, savaştan sonra Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğine yardım etmeyi planlıyor.
    • AA
    • 06.04.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 09:26
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    Japonya, Ukrayna'ya enkaz ve mayın temizleme yardımı

    Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Batı ülkelerinin yaptırım ve yardım kararlarına Japonya da eşlik etmişti.

    Ülkede Başbakan Kişida Fumio kabinesinin, geçen ay aldığı Ukrayna'ya 100 milyon dolar acil insani yardım kararının detayları belli oldu.

    Karara göre Japonya gıda, günlük ihtiyaç, ilaç tedariki ile mültecilerin Ukrayna'dan güvenli ayrılışının sağlanmasında yardım edecek.

    Yardımlar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (UNHCR) dahil uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla tedarik edilecek.

    SAVAŞ SONRASI TEMİZLİK İÇİN YARDIM PLANI

    Japonya, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliği ile Ukrayna'daki tarımsal üretimin canlandırılması için tohum dağıtılmasında görev üstlenecek.

    Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin G7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğini bildirdi.

    Matsuno, bu hafta başı itibarıyla 321 firma, 147 belediye ve 17 sivil toplum kuruluşunun şimdiye kadar Ukrayna'ya destek kampanyalarına katıldığını belirtti.

    Japonya, Ukrayna ya enkaz ve mayın temizleme yardımı #1


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