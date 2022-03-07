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    Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat konusunda uyardı

    Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarı seviyesini 3'e yükselterek, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 07:20
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    Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat konusunda uyardı

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı dünya kamuoyundan tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden vatandaşlarına Rusya seyahatlerine ilişkin yeni çağrı geldi.

    RUSYA'YA SEYAHATTEN KAÇININ UYARISI

    Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarısını 3. seviyeye yükselterek, vatandaşlarını ülkeye gitmekten kaçınmaya çağırdı.

    Avrupa Birliği (AB) üyelerinin ve diğer birçok ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığına dikkat çekilen uyarıda, Japon vatandaşlarına ticari uçuşlar hala mevcutken ülkeden ayrılmayı düşünme ve ne amaçla olursa olsun Rusya'ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı.

    Ayrıca, Rusya'da Japonya diplomatik misyonlarına kayıtlı 2 bin 400 Japonya vatandaşının bulunduğu ifade edildi.

    HÜKÜMET ADIM ATMIŞTI

    Japonya hükümeti, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalindeki rolü nedeniyle vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmeme uyarısı yapmıştı. Rusya ve Belarus boyunca uzanan Ukrayna sınır bölgeleri için de 4. seviye seyahat uyarısı yayınlanırken, Japon vatandaşlarına tahliye çağrısı yapılmıştı.

    Japonya, vatandaşlarını Rusya ya seyahat konusunda uyardı #1


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