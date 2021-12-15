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    Japonya ve Almanya, savunma alanında iş birliği mesajı verdi

    İki ülkenin liderleri, karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ve savunma iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.
    • AA
    • 15.12.2021 - 08:19
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 08:20
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    Japonya ve Almanya, savunma alanında iş birliği mesajı verdi

    Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede Fumio ve Scholz,ikili ilişkileri ele aldı.

    ÇİN VE KUZEY KORE MASADA

    İki isim, Çin ve Kuzey Kore kaynaklı bölgesel meydan okumalara karşı koordinasyon halinde kalınması mutabakatına vardı.

    SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

    20 dakika süren görüşmede iki lider, Japonya ile Almanya ilişkilerinin güçlendirilmesi ve savunma iş birliğinin geliştirilmesinde anlaştı.

    Japonya ve Almanya, savunma alanında iş birliği mesajı verdi #1

    DEMOKRASİ MESAJI

    Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre Kişida, G7 partneri iki ülkenin demokrasi gibi temel değerleri paylaştığını söyledi.

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