Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın çıktı

Bir otelde çıkan yangın, 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Personel dahil 100 kişinin bulunduğu otelde can kaybı yaşanmazken, bir itfaiyeci yaralandı.

Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki Kawazu kasabasında bulunan bir otelde, dün akşam yerel saatle 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

10 saatte söndürülebildi

20’si personel olmak üzere 100 kişinin bulunduğu otelde çıkan yangına, onlarca itfaiye görevlisi müdahale ederken, alevler yaklaşık 10 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

İtfaiye eri hafif şekilde yaralandı

Japonya'da yeni yıl tatili nedeniyle en yoğun sezonlardan birinin yaşandığı bir dönemde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 40'lı yaşlardaki bir itfaiye erinin söndürme çalışmaları sırasında bacağından hafif yaralandığı açıklandı.

İHA’nın haberine göre yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.