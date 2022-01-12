Japonya'da 2 aylık bebek dondurucuya kapatıldı

Minik oğlunu otel odasındaki dondurucuya kapattığı tespit edilen 42 yaşındaki baba, emniyet güçleri tarafından tutuklandı.

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Fukuoka polisinden edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette çalışan Tatsuji Nishioka (42), geçtiğimiz yıl 15-16 Nisan tarihleri arasında ailesi ile birlikte bölgedeki bir otelde konakladı.

2 AYLIK BEBEĞİNİ DONDURUCUYA KAPATTI

Nishioka, otelde kaldığı süre zarfında ve sonrasında iki aylık bebeğini eksi 18 derecelik dondurucuya koydu. Bebeğe şiddet uygulayan Nishioka, ağustos ayında çocuğunu hastaneye götürünce yakayı ele verdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Bebeğin sol uyluk kemiği ve kaburgasında kırık olduğunu fark eden sağlık personelinin olayı polise bildirmesinin ardından, şüphelinin evinde şoke eden bulgulara ulaşıldı.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Talihsiz bebeği dondurucuya kilitlediği anın fotoğraf ve video görüntülerini sakladığı tespit edilen şahıs, çocuğa şiddet suçlamasıyla tutuklandı.

"OYUN OYNAMAK İSTEMİŞTİM"

Polisteki ifadesinde suçunu reddettiği belirtilen Nishioka'nın, “Oğlum çok sevimli olduğu için onunla bir oyun oynamak istedim. Şiddet uygulamak gibi bir niyetim yoktu.” dediği öğrenildi.

Sosyal güvenlik yetkilileri bebeğin bakımı için devreye girerken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.