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    Japonya'da 2 ayrı deprem

    Japonya'nın Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde 6,1 ve 5 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi.
    • AA
    • 12.09.2020 - 07:25
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    Japonya'da 2 ayrı deprem

    Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin Honşu adasının kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 11.44'te 6,1 ve 11.50'de 5 şiddetinde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

    40 kilometre derinlikte oluşan depremler, çevre eyaletler Aomori, İwate, Akita, Yamagata ve Fukuşima'da hissedildi.

    Ajans, depremlere yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.

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