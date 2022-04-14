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    Japonya’da 2 mango, 58 bin 300 bin liraya alıcı buldu

    Miyazaki eyaletinde yetiştirilen özel kalite 2 mango için, açık artırma düzenlendi. Mangolar 500 bin yene, yani yaklaşık 58 bin 300 liraya alıcı buldu.
    • 14.04.2022 - 14:00
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    Japonya’da 2 mango, 58 bin 300 bin liraya alıcı buldu

    Japonya’da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar için, sezonun ilk açık artırması düzenlendi.

    Sık sık ödenen yüksek fiyarlarla gündeme gelen mangoların, Taiyo no Tamago (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirildiği öğrenildi.

    İHA’nın haberine göre; genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyenler, birbirleri ile kıyasıya mücadele etti.

    Üretim maliyetleri yüksek

    Açık artırmanın sonunda iki mango, 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu. Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirdiğini, buna rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

    Özel kalite kriterleri

    Miyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15'i özel kalite kriterini karşılarken, birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması, 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor. Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.

    Japonya’da 2 mango, 58 bin 300 bin liraya alıcı buldu #1


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