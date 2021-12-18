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    Japonya'da 24 kişinin öldüğü klinik yangınında kundaklama şüphesi

    Osaka kentinde dün 24 kişinin yaşamını yitirdiği psikiyatri kliniğindeki yangının kundaklama sonucu çıktığından şüpheleniliyor.
    • AA
    • 18.12.2021 - 08:10
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    Japonya'da 24 kişinin öldüğü klinik yangınında kundaklama şüphesi

    Emniyet birimleri, görgü tanıklarının 60 yaşlarındaki erkek şüphelinin, kliniğin bekleme odasındaki ısıtıcının yanına içi sıvı dolu kağıt çanta bıraktığını ve ısıtıcıyı tekmeyle devirip sıvının alev almasıyla yangın çıkardığını anlattığını bildirdi.

    ZANLININ BİLİNCİ KAYIP, TEDAVİ ALTINDA

    Zanlının kaldırıldığı hastanede bilinç kaybı yaşadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Yerleşkenin tesisatını inceleyen Osaka İtfaiyesi, yangın önleme ve söndürme sistemlerinde eksiklik saptanmadığını açıkladı.

    Japonya da 24 kişinin öldüğü klinik yangınında kundaklama şüphesi #1

    24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kitaşinçi bölgesinde yer alan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katında bulunan psikiyatri kliniğinde dün yangın çıkmış, klinikteki 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar yaşları 20 ile 60 arasında değişen 14'ü erkek ve 10'u kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Japonya da 24 kişinin öldüğü klinik yangınında kundaklama şüphesi #2

    Başbakan Kişida Fumio, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti. Olayı "trajik" olarak niteleyen Kişida, "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" bildirmişti.

    Japonya da 24 kişinin öldüğü klinik yangınında kundaklama şüphesi #3

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