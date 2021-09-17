Euro
10.1116
0.52%
Dolar
8.5879
0.73%
Altın
486.26
1.2%
Borsa
1.423
0.33%
Bitcoin
408.107
0.52%
EXEN Coin
24.70
0.00%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C

    Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

    Japonya’da toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı, sezonun ilk açık artırmasında 830 bin yen (yaklaşık 65 bin liraya) alıcı buldu.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

    Yüksek fiyatlara alıcı bulan özel üretim sebze-meyvelerin yoğun talep gördüğü Japonya’da, bu kez Hyogo eyaletindeki Sasayama şehrinde özel olarak üretilen Matsutake Mantarları rekor bir fiyata satıldı.

    3 MANTAR 65 BİN LİRAYA ALICI BULDU

    Dün gerçekleştirilen sezonun ilk açık artırmasında lezzet tutkunlarının beğenisine sunulan 70 gram ağırlığındaki 3 mantar, bölgedeki bir restoran tarafından 830 bin yenlik (yaklaşık 65 bin lira) rekor teklifle satın alındı.

    3 mantarın kilo fiyatının ise 11.85 milyon yen (yaklaşık 920 bin lira) olduğu açıklandı. Bu yaz uzun süren yağışlı havalar nedeniyle mantar hasadının diğer yıllara göre 7 ila 10 gün önce başladığı belirtildi.

    ÇAM AĞACINDA YETİŞİYOR

    Çam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretiliyor. Farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih edilen tür yüksek fiyatıyla biliniyor.

    Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı #1

    Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir