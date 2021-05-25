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    Japonya’da 3 ülke vatandaşlarına zorunlu karantina kararı

    İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus’tan Japonya’ya gelecek yolcular için, zorunlu karantina uygulamasına karar verildi. Yönetmelik, cuma günü yürürlüğe girecek.
    • AA
    • 25.05.2021 - 08:35
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 09:24
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    Japonya’da 3 ülke vatandaşlarına zorunlu karantina kararı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere, Japonya’da bir yenisi daha eklendi.

    Ülkede İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina uygulanmasına yönelik karar alındı.

    Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, bir basın toplantısı düzenleyerek ülkeye girişlerde uygulanacak yönetmeliğe değindi.

    KARANTİNA SÜRELERİ 10 GÜNE ÇIKARILDI

    Söz konusu ülkelerden Japonya’ya gelen yolcuların, 3 günlük zorunlu karantinaya alınmasının yanı sıra, yürürlüğe girecek yönetmelik ile Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Maldivler çıkışlı yolcuların karantina sürelerinin 6 günden 10 güne çıkarılacağı bildirildi.

    Yönetmelik, cuma günü yürürlüğe girecek.

    Japonya’da 3 ülke vatandaşlarına zorunlu karantina kararı #1

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