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- Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı
Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı
Kasım ayının başında vefat eden annesini 4 ay boyunca evinde saklayan şahıs tutuklandı.
- İHA
- 05.03.2021 - 10:28
- Güncelleme : 05.03.2021 - 10:34
Japonya’nın Hokkaioda eyaletinde, benzeri ile zor karşılaşılacak bir olay yaşandı.
Annesi vefat eden bir şahsın, 4 ay boyunca annesinin cansız bedeni ile yaşadığı belirlendi.
ZİYARETTE ORTAYA ÇIKTI
Gerçek, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadın ile iletişim kuramaması üzerine evi ziyaret etmesi ile ortaya çıktı.
DARP İZİNE RASTLANMADI
Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto tutuklandı.
Ceset üzerinde yapılan incelemelerde darp izine rastlanmadı.
KASIM AYINDA VEFAT ETTİ
Annesini saklayan şahsın yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı, annesinin ise kasım ayının başlarında vefat ettiği tespit edildi.
SORUŞTUMA BAŞLATILDI
70 yaşlarındaki kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümü polise bildirmeyen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.