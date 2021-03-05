Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı

Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı

Kasım ayının başında vefat eden annesini 4 ay boyunca evinde saklayan şahıs tutuklandı.

Japonya’nın Hokkaioda eyaletinde, benzeri ile zor karşılaşılacak bir olay yaşandı.

Annesi vefat eden bir şahsın, 4 ay boyunca annesinin cansız bedeni ile yaşadığı belirlendi.

ZİYARETTE ORTAYA ÇIKTI

Gerçek, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadın ile iletişim kuramaması üzerine evi ziyaret etmesi ile ortaya çıktı.

DARP İZİNE RASTLANMADI

Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto tutuklandı.

Ceset üzerinde yapılan incelemelerde darp izine rastlanmadı.

KASIM AYINDA VEFAT ETTİ

Annesini saklayan şahsın yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı, annesinin ise kasım ayının başlarında vefat ettiği tespit edildi.

SORUŞTUMA BAŞLATILDI

70 yaşlarındaki kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümü polise bildirmeyen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.