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    Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı

    Kasım ayının başında vefat eden annesini 4 ay boyunca evinde saklayan şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 05.03.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 10:34
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    Japonya'da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı

    Japonya’nın Hokkaioda eyaletinde, benzeri ile zor karşılaşılacak bir olay yaşandı.

    Annesi vefat eden bir şahsın, 4 ay boyunca annesinin cansız bedeni ile yaşadığı belirlendi.

    ZİYARETTE ORTAYA ÇIKTI

    Gerçek, sosyal yardım görevlisinin yaşlı kadın ile iletişim kuramaması üzerine evi ziyaret etmesi ile ortaya çıktı.

    DARP İZİNE RASTLANMADI

    Hakodate şehrinde yaşayan 43 yaşındaki Hiromitsu Yamamoto tutuklandı.

    Ceset üzerinde yapılan incelemelerde darp izine rastlanmadı.

    KASIM AYINDA VEFAT ETTİ

    Annesini saklayan şahsın yarı zamanlı işçi olarak çalıştığı, annesinin ise kasım ayının başlarında vefat ettiği tespit edildi.

    SORUŞTUMA BAŞLATILDI

    70 yaşlarındaki kadının doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümü polise bildirmeyen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

    Japonya da 4 ay boyunca annesinin cesedi ile yaşadı #1

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