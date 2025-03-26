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İHA

Japonya’nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart’ta çıkan orman yangınları, 4 gündür söndürülemedi.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını 306 hektarlık alanı yaktı.

DESTEK EKİP ÇAĞIRILDI

En az 5 bin 988 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle 139 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı bildirildi.

Yerel itfaiye teşkilatlarının yetersiz kalması üzerine Hiroshima, Kagawa, Tokushima, Shiga, Nagano ve Yamaguchi eyaletlerinden destek ekipler talep edildi.

2 BİN 133 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Okayama eyaletindeki Minami bölgesinde çıkan orman yangını ise 4’üncü gününde 423 hektarlık alana yayıldı.

2 bin 133 kişiye tahliye uyarısı yapılan eyalette, 81 kişinin geçici tahliye merkezlerinde kaldığı açıklandı.

YANGIN YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Japonya’nın Miyazaki eyaleti de orman yangınlarına teslim oldu.

Kagamisu bölgesinde dün başlayan orman yangınının, bugün de yayılmayı sürdürdüğü aktarıldı.

En az 50 hektarlık alana yayılan alevler nedeniyle 70 haneye yönelik tahliye uyarısı yapıldığı belirtildi.

TOPLAM 779 HEKTAR ALAN ALEVLERE TESLİM OLDU

17 kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği açıklandı.

3 eyalette süren yangınlar nedeniyle küle dönen ormanlık alanın boyutu toplamda 779 hektara ulaşırken, alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin desteğiyle sürdüğü bildirildi.