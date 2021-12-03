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    Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

    Japonya'nın güneybatısındaki Wakayama eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 03.12.2021 - 08:11
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    Japonya'da 5.4 büyüklüğünde deprem

    Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, ülkenin güneybatısındaki Wakayama'da, yerel saatle 09.28'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Kiisuido Boğazında 20 kilometre derinlikteki deprem, Mie, Hyogo, Tokuşima ve Kagawa'da hissedildi.

    TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

    Başkent Tokyo'nun batısındaki Yamanaşi eyaletinde de yerel saatle 06.37'de ,19 kilometre derinlikte 4,8 büyüklüğünde deprem oluşmuştu.

    JMA, depremlerin tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

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