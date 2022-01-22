Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
496.750
-6.52%
BTXN Coin
31.05
-4.10%
2ºC
İstanbul
Yoğun kar 2 C

    Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi yaralandı.
    • AA
    • 22.01.2022 - 07:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    9 KİŞİ YARALANDI

    Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

    Büyüklüğü önce 6,4 olarak duyurulan ve daha sonra 6,6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

    Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

    Japonya da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi #1


    Görüş Bildir