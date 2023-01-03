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- Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum
Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum
73 yaşındaki adam, gece saatlerinde uyuyan eşini bıçaklayıp ölümüne neden oldu. Alkollü olduğu belirlenen adam, eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi.
- 03.01.2023 - 09:40
Japonya'nın Okayama kentinde geçtiğimiz pazar saat 02.00 sıralarında, 73 yaşındaki Toru Orama isimli bir şahıs 72 yaşındaki eşi Keiko Oyama’yı uyurken bıçakladı.
Toru Orama, ardından hastaneyi arayıp eşinin kendisini bıçakladığını söyleyip ambulans istedi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Oyama’yı bıçaklanmış olarak gören ekipler, kadını ambulansa aldı.
Bıçak başka odadan çıktı
Kadın, hastane yolunda yaşamını yitirdi. İHA’nın haberine göre; suç aleti bıçak, evin başka bir odasında bulundu.
“Eşimi bıçakladığımı hatırlamıyorum”
Toru Oyama, cumartesi geç saatlerde eşiyle hararetli bir tartışma yaşadığını itiraf ettikten sonra, "Eşimi bıçakladığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savundu.
Alkollü olduğu öğrenildi
Öte yandan, şahsın olay gecesi alkollü olduğu öğrenildi.