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Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum

Japonya'da 73 yaşında eşini bıçaklayan adam: Hatırlamıyorum

73 yaşındaki adam, gece saatlerinde uyuyan eşini bıçaklayıp ölümüne neden oldu. Alkollü olduğu belirlenen adam, eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyledi.