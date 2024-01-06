Japonya'da 7.6 büyüklüğündeki depremin öncesi ve sonrası uzaydan görüntülendi Doğu Asya ülkesindeki deprem, Noto Yarımadası kıyısındaki araziyi metrelerce genişletti. Bu durum, uydu görüntülerinin incelenmesinin ardından gözler önüne serildi.

ensonhaber.com

Japonya'da meydana gelen depremlerde can kaybı 100'ü geçti.

Noto Yarımadası kıyısındaki sarsıntıların öncesi ve sonrasına ilişkin uzaydan çekilen fotoğraflar karşılaştırıldı.

Uydu görüntülerine göre, söz konusu yarımadada "biraz" genişleme kaydedildi.

Depremin araziye çarpıcı etkisi

Fotoğrafların analizleri ve yerinde yapılan incelemeler, depremin, kıyıdaki araziyi 4 metreye kadar büyüttüğünü ortaya çıkardı.

Bu da yarımadanın birçok yerinde kıyı boyunca deniz tabanının suyun üzerine çıktığı ve yeni plajlar oluşturduğu anlamına geliyor.

Kıyı şeridi 250 metreye kadar uzadı

Tokyo Üniversitesi, sarsıntıların, bazı yerlerde kıyı şeridini 250 metreye kadar uzattığını aktardı. Business Insider'ın aktardığına göre, bu durum Amerikan futbol sahası uzunluğunun yaklaşık 2 katındaki bir büyüklük anlamına geliyor.

Yarımadadaki bir koyda balık tutan Japonya sakinleri, 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında kıyı şeridinin tamamının yükseldiğini, körfezdeki yükselmenin depremle aynı anda meydana geldiğini anlattı.

Uydu görüntüleri analiz edildi

Japonya arazi haritalama ve ölçümünden sorumlu ulusal kurumu (GSI), Haziran 2023'teki uydu görüntülerini depremden sonraki günlere ait görüntülerle kıyasladı.

Yeni kıyı şeritlerinin ortaya çıktığı birden fazla bölgeyi belirlenirken, kıyı boyunca incelemelerin devam ettiği bildirildi.