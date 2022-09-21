Japonya'da Abe Şinzo'nun cenazesini protesto etti, kendisini yaktı

Japonya'da Abe Şinzo'nun cenazesini protesto etti, kendisini yaktı

70 yaşlarında bir kişi, suikaste uğrayan Japon Başbakan Abe’ye devlet cenazesi düzenlenmesini protesto etmek için kendisini yaktı.

Japonya’da 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arkasından açılan ateşle suikasta kurban giden Başbakan Abe Şinzo'ya cenaze töreni düzenlenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor…

Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesindeki Başbakanlık Konutu yakınlarındaki bir sokakta, Abe için devletin cenaze törenini protesto etmek için 70'li yaşlarda bir adam, sabah 06.50'de kendini ateşe verdi.

AA’nın haberine göre; olay yerine sevk edilen polis güçleri, birçok hükümet kuruluşu ve Japon Meclisi'nin yer aldığı Kasumigaseki'de güvenlik önlemi aldı.

‘Cenazeye kişisel olarak şiddetle karşıyım’

Bilinci yerinde olan şahıs hastaneye kaldırıldı. Başkent Emniyetine göre şahsın, kendisini benzine bulayıp ateşe verdiği yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Polis olay yerinde Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesine kişisel olarak şiddetle karşıyım notunu ele geçirdi.

Yüzde 56, cenazeye karşı çıkmıştı

Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için devlet nezdinde düzenlenen ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Kyodo ajansının ülke genelinde yaptığı kamuoyu anketinde, 27 Eylül'de Abe'ye devlet cenazesi düzenlenmesine, katılımcıların yüzde 56'sının ikna olmadığı ortaya çıkmıştı.