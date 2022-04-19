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    Japonya’da alışveriş merkezi yandı

    Bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 30 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.
    • 19.04.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 11:07
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    Japonya’da alışveriş merkezi yandı

    Japonya’nın Fukuoka eyaletine bağlı Kitakyushu kentindeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

    “Tanga İchiba” adlı, içinde lokanta ve mağaza gibi birçok iş yeri bulunan alışveriş kompleksinde yerel saatle 02.40 sıralarında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.

    5 saatte söndürülebildi

    Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının 5 saatin sonunda güçlükle söndürülebildiği bildirildi.

    Japonya’da alışveriş merkezinde yangın VİDEO

    30 iş yeri ağır hasar aldı

    Yangında alışveriş merkezindeki 30 iş yeri ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

    İHA’da yer alan habere göre polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

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