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    Japonya'da, annesini cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan kadın tutuklandı

    Setsuko Suzuki isimli bir kadın, ölen annesini 2 hafta boyunca tuvalette sakladı. Eve gelen sosyal hizmet yetkilisinin şüpheleri üzerine açığa çıkan olayın ardından, kadın tutuklandı.
    • 06.05.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 10:34
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    Japonya'da, annesini cesedini 2 hafta boyunca tuvalette saklayan kadın tutuklandı

    Japonya’nın Kagoshima eyaletindeki Kikai bölgesinde ikamet eden Setsuko Suzuki (47) isimli bir şahsın, geçtiğimiz nisan ayı ortalarında yaşamını yitiren annesi Oyama Suzuki'nin (79) cansız bedenini evlerinin tuvaletine sakladığı ortaya çıktı.

    Olay, 26 Nisan sabahı eve rutin bir ziyaret gerçekleştiren sosyal hizmet görevlisinin yaşlı kadının evde olmamasından ve kızının davranışlarından şüphelenmesi üzerine açığa çıktı.

    Eve gelen görevli, sineklerden şüphelendi

    İHA’nın haberine göre; tuvaletin yanında birçok sinek olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi.

    Evde arama yapan ekipleri, cesedi tuvalette buldu.

    Soruşturma başlatıldı

    Suçlamaları kabul eden Suzuki, 2 hafta önce annesinin vefat etmesiyle ne yapacağını bilemediği için cesedi tuvalete koyduğunu söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Oyama Suzuki’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

    Ölenlerin emekli aylığını almaya devam ediyorlar

    Japonya'da bakıma ihtiyaç duyan birçok yaşlı, çocukları ile birlikte aynı evde yaşıyor.

    Benzer olaylar kamuoyuna sık sık yansırken, söz konusu eylemin nedeninin ise genellikle ölen kişinin emekli aylığını almayı sürdürmek olduğu biliniyor.


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