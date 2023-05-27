Japonya'da başbakan babasının konutunda parti düzenleyen Kişida'ya uyarı Japonya'da, Başbakan Kişida Fumio'nun sekreteri ve en büyük oğlu Kişida Şotaro'ya, babasının konutunda düzenlediği eğlence nedeniyle uyarı verildi.

AA

Japonya'da başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida Fumio, görev döneminin birinci yılını doldururken, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atamıştı.

Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.

Ulusal yayınlanan Shukan Bunshun dergisi son olarak Kişida Şotaro'nun, başbakanlık konutunda parti verdiği haberini paylaştı.

Başbakanlık konutunda gizlice parti yaptı

Haberin fotoğraflarında, Kişida'nın, konutta ağırladıkları akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlenceleri anları ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görüldü.

Devlet Televizyonu NHK haberinde, Japonya Başbakanı Kişida'nın, söz konusu partiye yönelik, sekreteri ve oğlu Kişida'ya gerekli serzenişte bulunduğu aktarıldı.

Uyarı verildi

Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP), açıklamasında, partinin, kamu ve özel işlerin birbirinden ayrılamadığına örnek teşkil ettiğini savundu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, tutumunu "uygunsuz" olarak nitelediği Kişida Şotaro'ya güçlü şekilde uyarı verildiğini açıkladı.

"Olayın tekrarlanmaması için uygun kullanım ve yönetimi sağlayacağız"

Hükümetin durumun farkında olduğunu kaydeden Matsuno, "Olayın tekrarlanmaması için (resmi konutun) uygun kullanım ve yönetimini sağlayacağız." ifadesini kullandı.