- Haberler
- Dünya Haberleri
- Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum
Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum
- 08.11.2022 - 17:53
- Güncelleme : 08.11.2022 - 17:57
Japonya'nın Kanagawa eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, tekerlekli sandalyeye bağlı olan 79 yaşındaki eşi Teruko Fujiwara ile yaşıyordu.
Eşini denize attı
Eşiyle gezintiye çıkan yaşlı adam, eşini Oiso kasabasındaki bir iskeleye götürdü.
Burada eşini denize atan Fujiwara, korkunç olayın ardından durumu 50 yaşındaki oğluna itiraf etti.
Babasını ihbar etti
Duydukları karşısında büyük şok yaşayan adam, duyduklarını güvenlik güçlerine bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı gözaltına aldı.
Cansız bedeni bulundu
Öte yandan aynı gece bölgede seyreden bir balıkçı, talihsiz kadının cansız bedenini buldu.
"Bakmaktan yoruldum"
İHA'nın aktarımına göre; eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.