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    Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum

    Tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, eşi tarafından gezintiye çıkma bahanesiyle denize atıldı. Olayı oğluna itiraf eden cani koca, güvenlik güçlerince tutuklandı.
    • 08.11.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 17:57
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    Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum

    Japonya'nın Kanagawa eyaletinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 81 yaşındaki Hiroshi Fujiwara, tekerlekli sandalyeye bağlı olan 79 yaşındaki eşi Teruko Fujiwara ile yaşıyordu.

    Eşini denize attı

    Eşiyle gezintiye çıkan yaşlı adam, eşini Oiso kasabasındaki bir iskeleye götürdü.

    Burada eşini denize atan Fujiwara, korkunç olayın ardından durumu 50 yaşındaki oğluna itiraf etti.

    Babasını ihbar etti

    Duydukları karşısında büyük şok yaşayan adam, duyduklarını güvenlik güçlerine bildirdi.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı gözaltına aldı.

    Cansız bedeni bulundu

    Öte yandan aynı gece bölgede seyreden bir balıkçı, talihsiz kadının cansız bedenini buldu.

    "Bakmaktan yoruldum"

    İHA'nın aktarımına göre; eşine bakmaktan yorulduğu için cinayeti işlediğini söylediği öğrenilen zanlı, cinayet suçundan tutuklandı.

    Japonya da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum #1


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