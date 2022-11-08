Haberler

Dünya Haberleri

Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum

Japonya'da bir adam eşini denize attı: Bakmaktan yoruldum

Tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, eşi tarafından gezintiye çıkma bahanesiyle denize atıldı. Olayı oğluna itiraf eden cani koca, güvenlik güçlerince tutuklandı.