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Japonya'da bir belediye başkanı iş bulma sitesinden aday arayacak

Japonya'da bir belediye başkanı iş bulma sitesinden aday arayacak Japonya'da Şijonowate Belediye Başkanı Azuma Şuhei, yerine geçecek kişiyi internetten arayacağını belirterek "Tanıdığınız, yakın çevredeki herkes mutlaka doğru kişi olmayabiliyor" dedi..