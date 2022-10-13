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    Japonya’da bir kadın ‘uzayda kaldım’ denilerek dolandırıldı

    İnternetten tanıştığı ve ‘uzayda kaldım, dünyaya dönmek için paraya ihtiyacım var’ diyen kişiye 30 bin dolarını kaptıran 65 yaşındaki Japon kadın, dolandırıldığını polise başvurunca anladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:50
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    Japonya’da bir kadın ‘uzayda kaldım’ denilerek dolandırıldı

    İlginç dolandırıcılık olayının adresi bu kez Japonya…

    65 yaşındaki kadın, internette kendisini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rus bir kozmonot olarak tanıtan kişi ile 28 Haziran'da Instagram üzerinden yazışmaya başladı.

    Sahte kozmonot, dünyaya geri döndüğünde onunla evlenmek istediğini dile getirdi ve aralarındaki ilişkinin hızla tırmanmasını sağladı.

    30 bin dolar gönderdi

    Bir süre sonra aynı kişi, uzaydan dünyaya dönüş için bilet parasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

    Uzaydaki sevgilisine kavuşmak isteyen kadın ise hiç düşünmeden söz konusu dolandırıcıya toplamda 4.4 milyon yen (30 bin dolar) bilet parası gönderdi.

    Polise başvurunca anladı

    Japonya'daki yerel basında çıkan haberlere göre parayı 5 transfer şeklinde gönderen kadın, bir türlü sevgilisine kavuşamadı.

    Dolandırıldığından şüphelenen Japon kadın, polise başvurunca gerçek ortaya çıktı.

    Dolandırıcının akıbeti ise henüz bilinmiyor.


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