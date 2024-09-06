Japonya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunan ABD askeri gözaltına alındı Okinawa eyaletinde görevli bir ABD Deniz Piyadesi, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve yaraladığı iddiaları üzerine savcılığa sevk edildi.

İHA

Japonya'da gündeme gelen tecavüz iddiası büyük tepki gördü

Okinawa eyaletinde görevli 20'li yaşlardaki bir ABD Deniz Piyadesi, haziran ayı sonlarında 20'li yaşlardaki bir kadına cinsel saldırıda bulundu ve yaraladı.

HASTANENİN BİLDİRMESİYLE KAMUOYUNA YANSIDI

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililerden edinilen bilgilere göre, mağdurun tedavi gördüğü hastanenin polise haber vermesiyle olayın kamuoyuna yansıdığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüphelinin, ABD ordusu tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Japon polisi tarafından gönüllü olarak sorgulanan ancak suçlamaları reddeden şüphelinin, deliller göz önünde bulundurularak dün savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Şüphelinin an itibariyle ABD ordusuna ait bir gözaltı merkezinde tutulduğu açıklandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Yaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya'nın Okinawa eyaleti, son aylarda ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti.

Okinawa Valisi Deny Tamaki ise yerel basın aracılığıyla kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili detayları, gizlilik ilkesi gereği kendileriyle paylaşmayan polise bilgi paylaşım kurallarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Gelişmelerin ardından Okinawa polisi, ABD askeri personelinin cinsel saldırı suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği ya da tutuklandığı olayları Okinawa Valiliği’ne bildirmeyi kabul etmişti. Son olayın bu kapsamda polis tarafından Okinawa Valiliği’ne bildirilen ilk vaka olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)