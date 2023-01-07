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- Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı
Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı
- 07.01.2023 - 08:53
- Güncelleme : 07.01.2023 - 08:56
Japonya’da, düşük bütçeli Jetstar Japan Co. firmasına ait uçakta bomba paniği yaşandı.
Tokyo'dan güneybatıdaki Fukuoka'ya giden Jetstar 501 sefer nolu uçağa ilişkin Narita Havalimanı Enformasyon Merkezi'ne ulaşan uluslararası bir telefon görüşmesinde, bomba yerleştirildiği öne sürüldü.
Devlet Televizyonu NHK'ye göre, Almanya'dan arayan ve İngilizce konuşan kişi, uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık plastik patlayıcı bıraktığını söyledi.
Öte yandan, yönetici ile görüşmemesi halinde bunu patlatacağını iddia etti.
Uçak, acil iniş yaptı
AA’nın haberine göre; Japon firma açıklamasına göre tarifeli uçak, gelen uyarı sonrası, yerel saatle 07.41'de Aiçi eyaletindeki Chubu Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Uçakta, 2’si bebek toplam 136 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Yolcular, şişme kaydıraklarla indirildi
Şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye edilen yolcular ve mürettebat, otobüslerle havalimanı terminaline taşındı.
Uçak yakınlarına çok sayıda itfaiye ve ambulans konuşlandırıldı.
Kyodo ajansına göre acil iniş sonrası uçak, başarılı bir şekilde tahliye edildi.
Seferler aksadı
Havalimanı yetkililerine göre yerel polis, uçaktaki bomba tehdidinin kaynağını araştırmayı sürdürüyor.
Olay sonrası Chubu Uluslararası Havalimanı’nda iniş ve kalkış seferleri geçici olarak durduruldu.