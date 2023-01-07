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    Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı

    Almanya’dan arayan ve İngilizce konuşan bir kişinin uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık bomba yerleştirdiğini iddia etmesi üzerine Tokyo’dan Fukuoka’ya giden tarifeli uçak, acil iniş yaptı.
    • 07.01.2023 - 08:53
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 08:56
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    Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı

    Japonya’da, düşük bütçeli Jetstar Japan Co. firmasına ait uçakta bomba paniği yaşandı.

    Tokyo'dan güneybatıdaki Fukuoka'ya giden Jetstar 501 sefer nolu uçağa ilişkin Narita Havalimanı Enformasyon Merkezi'ne ulaşan uluslararası bir telefon görüşmesinde, bomba yerleştirildiği öne sürüldü.

    Devlet Televizyonu NHK'ye göre, Almanya'dan arayan ve İngilizce konuşan kişi, uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık plastik patlayıcı bıraktığını söyledi.

    Öte yandan, yönetici ile görüşmemesi halinde bunu patlatacağını iddia etti.

    Uçak, acil iniş yaptı

    AA’nın haberine göre; Japon firma açıklamasına göre tarifeli uçak, gelen uyarı sonrası, yerel saatle 07.41'de Aiçi eyaletindeki Chubu Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.

    Uçakta, 2’si bebek toplam 136 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.

    Yolcular, şişme kaydıraklarla indirildi

    Şişme kaydıraklar kullanılarak tahliye edilen yolcular ve mürettebat, otobüslerle havalimanı terminaline taşındı.

    Uçak yakınlarına çok sayıda itfaiye ve ambulans konuşlandırıldı.

    Kyodo ajansına göre acil iniş sonrası uçak, başarılı bir şekilde tahliye edildi.

    Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı #1

    Seferler aksadı

    Havalimanı yetkililerine göre yerel polis, uçaktaki bomba tehdidinin kaynağını araştırmayı sürdürüyor.

    Olay sonrası Chubu Uluslararası Havalimanı’nda iniş ve kalkış seferleri geçici olarak durduruldu.


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