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Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı

Japonya’da bomba ihbarı uçağa acil iniş yaptırdı

Almanya’dan arayan ve İngilizce konuşan bir kişinin uçağın kargo bölümüne 100 kilogramlık bomba yerleştirdiğini iddia etmesi üzerine Tokyo’dan Fukuoka’ya giden tarifeli uçak, acil iniş yaptı.