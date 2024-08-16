Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi
AA

Japonya, 8 Ağustos'ta büyük bir depremle sarsıldı.

Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi ve akabinde hükümet tarafından peş peşe uyarılar yapıldı.

Bu uyarıların ardından Kyodo News'in haberine göre, hükümet yetkilileri, geçen hafta verilen "büyük deprem" uyarısına ilişkin basın toplantısı yaptı.

"SÖZ KONUSU UYARI SONA ERDİ"

Açıklamaya göre, Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) uyarının verildiği Nankai Yarığı çevresinde sismik bir aktivite gözlemlenmediğini bildirmesi üzerine söz konusu uyarı sona erdi.

Öte yandan yetkililer, büyük ölçekli deprem ve artçılar konusunda hazırlıklı olunması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

DEPREMDEN SAATLER SONRA UYARI YAYINLANDI

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)