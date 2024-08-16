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Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi

Japonya'da büyük deprem uyarısı sona erdi Japonya hükümeti, sismik aktivite görülmemesi sebebiyle "büyük deprem" için yapılan uyarıların sona erdiğini açıkladı ve artçılar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.