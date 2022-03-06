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    Japonya'da büyük finans şirketinin üst düzey çalışanlarına manipülasyon operasyonu

    Japonya'nın büyük finans şirketi SMBC Nikko Securities'in 4 üst düzey çalışanı, borsa manipülasyonu iddiasıyla gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 08:31
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    Japonya'da büyük finans şirketinin üst düzey çalışanlarına manipülasyon operasyonu

    Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Japon firmanın Tokyo'daki merkezinde Öz Sermaye Dairesi Müdürü Trevor Hill dahil 4 üst düzey çalışanı gözaltına alınırken bu kişilerin, "fiyatların düşüşünü önlemek amacıyla belirli hisse senetlerinde yasa dışı işlem yaptıkları" iddia edildi.

    Çalışanların, borsa işlem saati dışında "büyük hissedarlara 'fiyat düşüş endişesi olmadan' toplu hisse satmalarına yardımcı oldukları" öne sürüldü.

    Japonya da büyük finans şirketinin üst düzey çalışanlarına manipülasyon operasyonu #1

    İSTİFA EDECEĞİ İDDİASINI REDDETTİ

    SMBC Nikko Başkanı Kondo Yuiçiro, düzenlediği basın toplantısında, görevi kötüye kullanma iddialarına yönelik "şirket olarak, piyasaların güvenini sarsabilecek duruma sebep olunduğu için pişmanlığını" bildirdi.

    Yatırımcılardan özür dileyen Kondo, "İç idare sistemi 'yasa dışı eylemi' önleyebilecek yeterliliğe sahip değil" diyerek mevcut görevinden istifa edeceği iddialarını reddetti.

    Japonya da büyük finans şirketinin üst düzey çalışanlarına manipülasyon operasyonu #2

    Soruşturma heyeti oluşturulduğunu kaydeden Kondo, sürece yönelik sorumluluğunu "duruma tanı konulması ve doğru şekilde ele alınması ile önlemlerin uygulanarak güvenin yeniden kazanılması için elinden geleni yapmak" olarak niteledi.

    Japonya'da Mali Enstrümanlar ve Piyasalar Yasasını ihlal eden "borsa manipülasyonu" suçuna karşı yaptırım, 10 yıla kadar hapis ya da 10 milyon yen (87 bin dolar) para cezasını kapsıyor.


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