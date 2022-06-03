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    Japonya'da Çin endişesi arttı: Savunma bütçesini 80 milyar dolara çıkaralım

    Japonya'nın yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) çıkarılması gerektiği belirtildi.
    • 03.06.2022 - 07:28
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    Japonya'da Çin endişesi arttı: Savunma bütçesini 80 milyar dolara çıkaralım

    Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Çalışmaları Ulusal Enstitüsü (NIDS) "East Asian Strategic Review 2022" raporu yayınlandı.

    "Savunma bütçesi 3'te 2 artırılsın" teklifi

    Raporda, Japonya'nın yaklaşık 6 trilyon yenlik yıllık ulusal savunma bütçesinin 10 trilyon yene (80 milyar dolar) yükseltilmesi gerektiği belirtilerek. "Çin'e karşı caydırıcılığın yetersiz gelmesi ve iki ülke arasında çatışma yaşanması halinde, yüzleşilecek ekonomik hasar göz önüne alınmalı" ifadeleri kullanıldı.

    "Çin, Japonya ve Tayvan'a askeri baskısını artırdı"

    AA'nın haberine göre; Çin'in, "Batı ülkeleriyle rekabet edebilme amacıyla Rusya ve gelişen ülkelerle ilişkilerini geliştirdiği" vurgulanan raporda, buna rağmen bu ülkenin Japonya ile Tayvan'a yönelik askeri baskısını artırdığı belirtildi.

    Raporda "Çin-Rusya ile ABD arasındaki çatışma (potansiyelinin) yükselmesi nedeniyle 'büyük güç rekabeti' dönemi geri döndü ve Japonya buna seyirci kalamaz" değerlendirmesi yapıldı.

    Japonya da Çin endişesi arttı: Savunma bütçesini 80 milyar dolara çıkaralım #1

    LDP'den yüzde 2 mesajı

    Geçen ay Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde, Başbakan Kişida Fumio, ülkesinin savunma kapasitelerini güçlendireceğini taahhüt etmişti.

    İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) nisanda, savunma bütçesinin, ulusal gayri safi yurtiçi hasılanın (GDP) yüzde 2'sine çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

    Japonya da Çin endişesi arttı: Savunma bütçesini 80 milyar dolara çıkaralım #2


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