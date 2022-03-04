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Japonya'da deniz kızı mumyası keşfedildi

Japonya'da deniz kızı mumyası keşfedildi

300'lü yaşlarda olduğu tahmin edilen bir deniz kızı mumyası keşfedilmesinin ardından incelenmek üzere tomografiye yollandı.