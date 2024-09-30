Japonya'da doğum oranlarını artırmak için yeni uygulama Tokyo Metropol Valiliği, ülkedeki doğum oranlarını artırmak amacıyla evlenmek isteyen kişiler için yapay zeka kullanan yeni bir arkadaşlık ve flört uygulamasını test ettikten sonra piyasaya sürdü.

AA

Japonya'da gündem, doğum oranlarını artmaya ilişkin yapılan çalışmalara çevrildi.

Bu kapsamda da Tokyo Metropol Valiliği, ilginç bir uygulamaya imza attı.

Valilik, yapay zeka yöntemi ile kişileri bir araya getirmeyi ve evlendirmeyi hedefliyor.

Tokyo'da Metropol Valiliği, evlenmek isteyenleri uygun adaylarla eşleştiren yeni bir arkadaşlık uygulaması başlattı.

18 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER KULLANABİLECEK

"Tokyo Çöpçatanlık" anlamına gelen "Tokyo Enmusubi" adlı yapay zeka uygulaması, başkent Tokyo'da yaşayan veya bu şehre gelip giden 18 yaş üstü kişilerin kullanımı için tasarlandı.

PLATFORMA BAZI BELGELER SUNULACAK

Platformda güvenliği sağlamak amacıyla fotoğraflı kimlik, gelir belgesi ve yasal olarak bekar olunduğunu kanıtlayan belgeler sunması gereken kullanıcıların, uygulamaya kayıt esnasında cevapladıkları sorular aracılığıyla kendi beklentilerine ve tercihlerine uygun partnerlerle eşleşmeleri amaçlanıyor.

AMAÇ: EVLENMEK İSTEYENLERİ TEŞVİK ETMEK

Ülkede evlenmek isteyen ancak ilişkiye başlayamayan çok sayıda kişi olduğunu belirten yetkililer, uygulama yardımıyla "evlenmek isteyenleri ilk adımı atmaya teşvik etmeyi amaçladıklarını" ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)