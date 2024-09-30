Japonya'da erken genel seçim tarihi belli oldu 7 Ekim'de gerçekleştirilecek seçim, erken genel seçim açıklamasında bulunan Liberal Demokrat Partinin (LDP) lideri seçilen İşiba Şigeru'nun ilk siyasi sınavı olacak.

AA

Geçen haftaki seçimli kongrede Liberal Demokrat Partinin (LDP) lideri seçilen İşiba Şigeru, meclis oturumu öncesi basın toplantısı düzenleyerek, gerçekleştirilecek genel seçime ilişkin açıklamada bulundu.

"Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağını" söyleyen İşiba, 7 Ekim'de erken genel seçim yapılacağını duyurdu.

Ayrıca LDP Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi, erken genel seçimin kampanya döneminin 12 Ekim'de başlayacağını belirtti.

İLK SİYASİ SINAVI

İşiba, LDP'nin önceki lideri ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun siyasi bağış fonu skandalı gerekçesiyle 14 Ağustos'ta istifa edeceğini duyurması üzerine düzenlenen kongrede seçildi.

İlk siyasi sınavına hazırlanan İşiba, seçime ilişkin "Yeni yönetimin bir an önce halkın hakemliğine tabi olması önemli" açıklamasında bulunarak, yarınki meclis oturumu sonrası kurulacak hükümet açısından bir genel seçimin "ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağına" dikkat çekti.

İSTİFA EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan İşiba'nın, LDP ile koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki mecliste hafta içinde Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

LDP lideri ve Başbakan Kişida Fumio, ağustosta, parti içi siyasi bağış fonu skandalının siyasete yönelik kamu güvenini sarstığı gerekçesiyle istifa edeceğini duyurmuştu.

Geçmişte tarım bakanı ve savunma bakanı olarak görev yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru, 27 Eylül'de 9 adayın katıldığı kongrede başkanlık seçimini ikinci turda kazanmıştı.

İKTİDARDAKİ LDP 261 SANDALYE KAZANMIŞTI

Japonya'da 31 Ekim 2021'de düzenlenen son genel seçimde, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazanmıştı.

Ayrıca, 276 sandalyeyle seçime giren LDP, o seçimde 15 sandalye kaybetmişti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi milletvekillerinin olağan görev süresinin normal şartlarda Ekim 2025'te sona ermesi gerekiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)