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Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali
Japonya'da her yıl geleneksel olarak ateş üzerinde yürüme festivali düzenleniyor. Festivale katılan binlerce kişi yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.
- AA
- 14.03.2022 - 06:41
Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivaline bu yılca yüzlerce insan katıldı.
RUHLARININ VE BEDENLERİNİN ARINMASI İÇİN ATEŞ ÜZERİNDE YALIN AYAK YÜRÜDÜLER
Yamabushi Ascetic monkları ve diğer ibadet eden katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında "Saito Goma-ku" ritüeli gerçekleştirerek yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.