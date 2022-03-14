Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

Japonya'da her yıl geleneksel olarak ateş üzerinde yürüme festivali düzenleniyor. Festivale katılan binlerce kişi yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.

Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivaline bu yılca yüzlerce insan katıldı.

RUHLARININ VE BEDENLERİNİN ARINMASI İÇİN ATEŞ ÜZERİNDE YALIN AYAK YÜRÜDÜLER

Yamabushi Ascetic monkları ve diğer ibadet eden katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında "Saito Goma-ku" ritüeli gerçekleştirerek yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.



