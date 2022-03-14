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    Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

    Japonya'da her yıl geleneksel olarak ateş üzerinde yürüme festivali düzenleniyor. Festivale katılan binlerce kişi yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.
    • AA
    • 14.03.2022 - 06:41
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    Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

    Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivaline bu yılca yüzlerce insan katıldı.

    RUHLARININ VE BEDENLERİNİN ARINMASI İÇİN ATEŞ ÜZERİNDE YALIN AYAK YÜRÜDÜLER

    Yamabushi Ascetic monkları ve diğer ibadet eden katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında "Saito Goma-ku" ritüeli gerçekleştirerek yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #1

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #2

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #3

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #4

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #5

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #6

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #7

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #8

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #9

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #10

    Japonya da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali #11


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