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    Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi

    HIV virüsüne yönelik geliştirilen aşıda, 7 makak maymunu üzerinde deneme yapıldı. Ancak 4 maymunun enfekte olduğu gözlemlendi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:35
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    Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi

    Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

    Japonya’daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü’nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının, HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.

    4 MAYMUN ENFEKTE OLDU

    Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi.

    5 YIL İÇİNDE İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

    Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV’in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı.

    Başarılı olması halinde AIDS’in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının, yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.

    ÖLÜMCÜL RİSK

    Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS’e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor.

    Ölümcül olabilen HIV virüsünü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.

    Japonya’da geliştirilen HIV aşısı maymunlar üzerinde etki gösterdi #1

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