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    Japonya'da genç, koronavirüs ödemesini kumara yatırdı

    Hesabına 357 bin dolar tutarında para yatırılan Japon genç, hata sonucu aktarılan miktarı kumarda kaybetti. Yetkililer, söz konusu şahıstan haber alamıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:29
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    Japonya'da genç, koronavirüs ödemesini kumara yatırdı

    Japonya'da 24 yaşındaki gence yanlışlıkla yüklü miktarda ödeme yapıldı.

    Söz konusu Japon vatandaşının banka hesabına 46,3 milyon Japon Yeni (yaklaşık 357 bin dolar) yatırıldı.

    Kayıplara karıştı

    Koronavirüs yardım fonundan yanlışlıkla aktarılan paranın, ülkedeki 463 kişi arasında paylaştırılması planlanıyordu.

    Ülkenin güneyindeki Abu kasabası yetkilileri, kayıplara karışan vatandaşa dava açmak ve cezai işlem uygulamak için harekete geçti.

    "Para çoktan bitti"

    Parayı kumarda kaybeden kişiye ulaşmayı başaran yetkililer, "Artık param yok." şeklinde yanıt aldı.

    BBC'nin haberine göre, Japon vatandaşı, "Para çoktan bitti, artık geri alınamaz. Kaçmayacağım, suçumun bedelini ödeyeceğim." dedi.

    Yanlışlıkla aktarılan parayı kumarda kaybetti

    İlk önce yetkililerle iş birliği yapacağını dile getiren söz konusu kişi, daha sonra ortadan kayboldu.

    Konuyla ilgili avukat, 24 yaşındaki gencin, çevrimiçi kumarhane siteleri aracılığıyla tüm parayı kumar oynamak için kullandığını açıkladı.

    Japonya da genç, koronavirüs ödemesini kumara yatırdı #1

    Belediye Başkanı Norihiko: Çok üzgünüm

    BBC'nin haberine göre, Abu Belediyesi yönetimi, yasal ücretler dahil 51 milyon Japon Yeni (yaklaşık 395 bin dolar) tutarında dava açtı.

    Belediye Başkanı Norihiko Hanada, hata için "çok üzgün olduğunu" ve "kamu parasının büyük miktarını geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını" söyledi.


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