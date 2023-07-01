Japonya'da havalanan uçağın içi dumanla kaplandı: Acil iniş gerçekleşti... Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine ilerleyen yolcu uçağında kabinin içini aniden duman bürüdü. Uçak acil iniş yaparken pist 1 saat süreyle uçuşa kapandı.

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İHA

Japonya'da uçak paniği yaşandı.

Fukuoka eyaletinden Miyazaki eyaletine giden bir yolcu uçağında duman paniği yaşandı.

Oriental Air Bridge adlı havayolu şirketinden yapılan yazılı açıklamaya göre 2'si bebek 35 yolcu ve 4 mürettebatı ile yerel saatle 12.48'de Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 74 yolcu kapasiteli uçağın kabininde saat 13.13'te duman görüldü.

Acil iniş yaptı

Kumamoto eyaleti üzerinde acil durum alarmı veren pilotlar 13.29'da Miyazaki Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yolcular, havalimanında bekleyen itfaiye ekipleri ve sivil havacılık personeli tarafından tahliye edilirken, yaralanan olmadı.

Pist uçuşa kapatıldı

Kara, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise havalimanındaki pistin yaşanan olay nedeniyle 13.30 itibariyle 1 saat süreyle uçuşa kapatıldığı duyuruldu.

Piste inmesi planlanan diğer uçakların bölge yakınındaki farklı havaalanlarına yönlendirildiği ifade edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.