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    Japonya'da helikopter düştü

    Şizuoka eyaletinde ormanlık alana düşen helikopterin pilotu yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 31.12.2020 - 06:53
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:56
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    Japonya'da helikopter düştü

    Japonya'da Kyodo Ajansı'nın emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Şizuoka’nun Şimada ilçesindeki ormanlık alana helikopter düştü.

    Olay yerine intikal eden güvenlik birimleri, helikopterin enkazına ulaştı.

    46 YAŞINDAKİ PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

    Hastaneye kaldırılan pilot Demura Kotaro (46) hayatını kaybetti. Kaza sonrası başka yaralanan olmadığı ve yangın çıkmadığı kaydedildi.

    Japonya Ulaşım Güvenliği Kurumuna göre Mie eyaletindeki Tsu ilçesinden kalkan helikopter, Tokyo yakınlarındaki Yokohama kentine seyrederken kalkıştan yaklaşık yarım saat sonra düştü.

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