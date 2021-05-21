Japonya’da hızlı tren sürücüsü, tuvalete gitmek için kokpiti terk etti

Japonya’da hızlı tren sürücüsü, tuvalete gitmek için kokpiti terk etti

150 kilometre ile seyreden hızlı tren sürücüsü, trenin kokpitini tuvalete gitmek için terk etti. Sürücüyü, son teknoloji ile üretilen trenin sürücü yokluğunda kademeli yavaşlaması ele verdi.

Japonya'da Central Japan Railway adlı işletmeci şirkette bağlı bir hızlı trenin sürücüsü, geçtiğimiz pazar günü sabah 08.15 sularında 150 kilometre hızla seyreden trenin kokpitini, tuvalete gitmek için terk etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki operatörün bir vagon görevlisinden kendi yerini almasını istediği, 160 yolcusu bulunan trenin kokpitini yaklaşık 3 dakika süreyle terk ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

YERİNİ VAGON GÖREVLİSİNE VERDİ

Shizuoka eyaletindeki Atami istasyonu ile Mishima istasyonu arasında gerçekleşen olayda, kısa süreliğine sürücünün yerini alan ve tren kullanma lisansı olmayan vagon görevlisinin bu süre zarfında treni idare etmek yerine yalnızca sürücü koltuğunda oturduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Sürücüyü, son teknoloji ile üretilen trenin sürücü yokluğunda kademeli yavaşlaması ele verdi.

Şirket, belirlenen rotada 1 dakikalık bir gecikme olduğunu fark etti. Kokpit görüntüleri incelemeye alındı.

“GECİKMEYE NEDEN OLMAK İSTEMEDİM”

Görüntülerde sürücünün yerini terk ettiği görülmesi ile soruşturmaya alınan sürücü, karın ağrısı nedeni ile ne olduğunu hatırlamadığını ifade etti.

Ayrıca, vagon görevlisine yerini devretme nedenini savunan sürücünün "Treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemedim.” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Yapılan eylem Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Vagon görevlisine disiplin cezası uygulanacağı öğrenilirken, şirket tarafından yaşanan olay üzerine özür dilendi.

GECİKMELER MEDYADA ELEŞTİRİLİYOR

Hızlı trenler de dahil olmak üzere Japonya'daki demir yolu hizmetleri yüksek güvenlik standartları ve dakik operasyonları ile biliniyor.

Birkaç dakikalık gecikmeler dahi işletmeci şirketlerin medyada eleştiri oklarının hedefi olmasına neden oluyor.