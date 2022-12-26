Japonya'da kar yağışı bilançosu: 17 ölü, 90 yaralı

Kar yağışının neden olduğu buzlanma ve kar küreme çalışmaları esnasında 17 kişi hayatını kaybederken 90 kişi de yaralandı.

Japonya'nın Niigata, Yamagata ve Aomori eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde yaklaşık 1 hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışının bilançosu ağırlaştı.

Japonya Afet Yönetim Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre; kar yağışı, buzlanma ve kar küreme çalışmaları sırasında meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Ortalama kar yağışının 3 katı kayda geçti

Kazalarda en az 90 kişinin yaralandığı açıklanırken, Kuzeydoğu Japonya'nın birçok bölgesinde geçtiğimiz hafta sezonluk ortalama kar yağışının 3 katının kayda geçtiği açıklandı.

Aksayan tren ve uçak seferlerinin dün itibariyle normale döndüğü bildirilirken, elektrik kesintisi yaşayan yaklaşık 20 bin haneye de dün itibariyle elektrik sağlandığı kaydedildi.

Hayatı felç etti

Japonya'da geçtiğimiz hafta süresince etki gösteren şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş, hava, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar yaşanmıştı. Birçok bölgede elektrik kesintisi meydana gelirken, olumsuz hava koşullarının tedarik zincirlerinde gecikmelere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.



