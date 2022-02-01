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    Japonya'da kaybolan F-15 uçağı aranıyor

    İşikawa'da Komtasu Üssü'nden havalanan F-15 uçağı, havalandıktan bir süre sonra radardan çıktı. Arama çalışmaları devam ederken Savunma başkanı, uçuşların durdurulmayacağını bildirdi.
    • AA
    • 01.02.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 13:42
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    Japonya'da kaybolan F-15 uçağı aranıyor

    Japonya'nın batı eyaleti İşikawa'da bulunan Komatsu Üssü'nden dün yerel saatle 17.30 sularında havalanan F-15 savaş uçağı, radardan kaybolmuştu.

    Üsten kalkışından kısa süre sonra irtibatın kesildiği Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçağı ile 2 mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor.

    CANKURTARAN MALZEMELERİNE ULAŞILDI

    Savunma Bakanlığı, uçağa ait cankurtaran malzemelerinin üssün 5 kilometre kuzeybatısında saptandığını ancak mürettebata ulaşılamadığını açıkladı.

    ASDF'ye göre, kaybolmadan önce kurtarma sinyali vermeyen uçağın parçalarını bulabilmek için helikopter ve gemilerle arama faaliyetleri sürüyor.

    Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında "Tek bir kaza" diyerek nitelendirdikleri olayın ardından F-15 uçuşlarını durdurmayı düşünmediklerini belirtti.

    UÇAK BAKIMLARI GÜÇLENDİRİLECEK

    Halka kapsamlı açıklama yapılacağını kaydeden Bakan Kişi, uçak bakımlarını güçlendirmek için ASDF'ye talimat verildiğini söyledi.

    Öte yanda İşikawa Valisi Tanimoto Masanori hükümetin açıklamalarının bölge halkını ikna etmediğini söyledi. Komatsu İlçe Belediye Başkanlığı da uçuşların durdurulmasını talep etti.


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